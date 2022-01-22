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У Бібрці одесити на авто злетіла у кювет

Андрій Котенський

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У Бібрці легковик з’їхав у кювет. В результаті автопригоди постраждала 19-річна пасажирка авто. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 21 січня близько 11.00 у місті Бібрка.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Хундай Соната», 27-річний житель міста Одеса, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 19-річна пасажирка легковика, також одеситка. Молода жінка із ушкодженнями була доставлена у лікарню.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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