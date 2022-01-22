Продаж електронних полісів автоцивілки відновлений

Після збою внаслідок кібератаки, який спричинив зупинення оформлення та перегляд електронних полісів автоцивілки, всі послуги відновлені. Про це повідомляє Економічна правда.

Спочатку відновилися внутрішні сервіси моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), можна було переглянути поліси, але оформляти нові поліси поки що було не можна.

Однак через якийсь час відновилася і можливість оформлення нових полісів.

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Як відомо, продаж електронних полісів автоцивілки було призупинено через кібератаку в ніч з 13 на 14 січня 2022 року.

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