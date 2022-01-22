Львів’ян закликають виносити ялинки на сміттєві майданчики біля власного дому

Жителів Львова закликають сьогодні та завтра (22-23 січня), виносити ялинки до контейнерних майданчиків, аби їх могли забрати на переробку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У Львові є також можливість не викидати ялинки у смітник, а здати їх на утилізацію. Зокрема, якщо будинок належить до ОСББ чи ЖБК, мешканців просять винести ялинку сьогодні, 22 січня, або наступного тижня 29 січня, і вже вночі їх заберуть на компостувальну станцію. Якщо ж йдеться про будинки, які обслуговують управляючі компанії (колишні ЛКП), то виносити хвойні закликають завтра, 23 січня, та наступної неділі – 30 січня, щоб вже в понеділок їх могли забрати та вивезти.

«Ми напрацювали зручний механізм для мешканців нашої громади, щоб всі ялинки потрапили на перероблення, а не їхали на сміттєзвалища. Вивозити ялинки з будинків ОСББ будуть в ніч з 22 на 23 січня, та в ніч з 29 на 30 січня – це в ніч з суботи на неділю, і повезуть на компостувальну станцію. З будинків, які обслуговують управляючі компанії, вивозитимуть ялинки в понеділок 24 і 31 січня відповідно.

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Ялинку необхідно винести на сміттєвий майданчик, та в жодному разі не викидати в контейнер, а покласти біля нього. Просимо також познімати всі прикраси, бо коли в дробарці дробимо ялинки, дуже недобре, коли там є залишки гірлянд», – розповіла начальниця управління з питань поводження з відходами ЛМР Оксана Кошак.

Також львів’яни можуть вивезти хвойні самостійно на станцію компостування, що на вул. Пластова, 13, або в ЛКП «Зелений Львів» на вул. Замарстинівська, 167а.

Коли і де будуть працюювати мобільні пункти збору ялинок – тут.

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