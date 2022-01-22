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Як відзначали День Соборності України у Львові

Андрій Котенський

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У суботу, 22 січня, з нагоди відзначення 103-ї річниці проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР та Дня Соборності України на Личаківському кладовищі провели молебень і поклали квіти до могил військових та почесних поховань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Присутні на Меморіалі воїнам Української Галицької Армії, біля каплиці, де похований Президент Національної Ради ЗУНР Євген Петрушевич, та на полях почесних поховань № 76 і № 67 поклали квіти і лампадки.

Колектив Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного взяли участь у заходах із вшанування борців за незалежність та соборність України.

Окрім того, учасники заходів разом із військовими капеланами помолились за Героїв, які віддали своє життя в боротьби за незалежність та соборність України.

Забезпечили проведення заходів військовослужбовців роти почесної варти та військового оркестру навчального закладу.

Фото: ЛМР та НАСВ

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