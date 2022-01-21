В пожежах біля Перемишлян загинули двоє людей

Поблизу міста Перемишляни на Львівщині у четвер, 20 січня, стались дві пожежі із жертвами. У селі Боршів загинув 66-річний чоловік, а в селі Мерещів – 90-річний дідусь. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Займання в селі Боршів сталось близько 09:40 год. в невеликому одноповерховому цегляному житловому будинку, критому бляхою. Коли пожежники прибули на місце виклику, з вікон будинку вибивався густий чорний дим.

Як повідомили очевидці, всередині помешкання могла перебувати людина. Тож вогнеборці кинулися обстежувати задимлені приміщення. В одній з кімнат знайшли тіло чоловіка. Це виявився 66-річний брат власника будинку.

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О 09:54 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, а о 10:01 ліквідувати повністю. Вогонь встиг знищити речі та пошкодити стіни будинку. Що стало причиною займання, встановить слідство.

Ще одна пожежа із людськими жертвами сталася у четвер, 20 січня, близько 14:20 у с. Мерещів, розташованого поблизу Перемишлян.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА, зайнявся цегляний житловий будинок, в якому перебував 90-річний чоловік. Дідусь загинув на місці. Пожежників ніхто не викликав.

Вогонь знищив диван, підлогу та речі домашнього вжитку. Причину займання встановлюють.

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