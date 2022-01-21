У центрі Львова продавали наркотики у майстерні взуття

У Львові затримали наркоторговців, які продавали наркотики у майстерні взуття та хостелі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили оперативники кримінальної поліції та слідчі поліції, зловмисники організували пункти продажу психотропів у центрі міста – в майстерні з ремонту взуття, розташованій на вулиці Шота Руставелі та в хостелі на вулиці Личаківській у Львові.

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Під час обшуків у місцях продажу та за місцем проживання одного зі зловмисників правоохоронці виявили та вилучили: згортки з речовинами рослинного походження, схожими на «марихуану» та «канабіс», загальною масою близько трьох кілограмів та гроші, отримані від незаконної діяльності, а також інші речові докази.

Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько 600 тисяч гривень. Особи, причетні до розповсюдження психотропних речовин – львів’яни віком 34, 36 та 43 роки, затримані та невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Також вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.