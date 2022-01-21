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У Львові пограбували АЗС на проспекті Чорновола

Андрій Котенський

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У Львові затримали чоловіка, який може бути причетний до нічного пограбування АЗС на проспекті Чорновола. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Підозрюваного 37-річного львів’янина, раніше неодноразово судимого за крадіжки, затримали оперативники кримінальної поліції.

Як встановили правоохоронці, в ніч на 19 січня, о 3.40, зловмисник зайшов у приміщення автозаправної станції, розташованої на проспекті Чорновола у Львові, розпилив касирці в обличчя газ з балончика та заволодів виручкою у сумі більше п’яти тисяч гривень і втік.

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Поліцейські встановили особу та місце перебування зловмисника і того ж дня затримали його. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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