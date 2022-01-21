У Львові планують створити центр обслуговування цивільних літаків

У Львові авіаційно-ремонтний завод має амбіцію розширити діяльність та почати обслуговувати також цивільну авіацію. Це дозволить створити у місті додаткові робочі місця та розвинути цю галузь. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У п’ятницю, 21 січня, у Львові на підсумковій нараді Укроборонпрому за минулий рік обговорили потенціал розвитку авіаційно-ремонтного заводу.

Керівництво «Укроборонпрому» розповіло, що торік заклали міцний фундамент для трансформації Концерну в сучасну високотехнологічну оборонну компанію для подальшого розвитку його науково-технічного й виробничого потенціалу.

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Так, торік виготовлення продукції зросло на 24% або на 7,6 млрд грн, у порівнянні з 2020 роком, а надходження від зовнішньоекономічної діяльності – $1 млрд 108,2 млн є найкращим показником з 2014 року.

Водночас авіаційно-ремонтний завод має амбіцію розширити діяльність і почати обслуговувати також і цивільну авіацію, що дозволить створити для міста додаткові робочі місця і розвиток галузі.

«Ми повинні думати над тим, чим буде воювати та перемагати Україна й у цій війні, і у війнах майбутнього. Світ рухається у бік безпілотних систем, систем складних та пов’язаних між собою – взаємоінтегрованих. Систем, які можуть керуватись віддалено, можливо навіть з офісів. Ми маємо бути готові до цих викликів, ми повинні бути тими, хто буде це створювати», – наголосив генеральний директор Концерну Юрій Гусєв.

Також разом з італійськими партнерами Укроборонпром планує будівництво патронного заводу в Україні. На нараді було озвучено пропозицію збудувати його саме у Львові, щоб розташовувати свої стратегічні потужності якнайдалі від ворожого кордону.

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Фото: ЛМР