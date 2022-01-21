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На Львівщині зросло виробництво сільськогосподарської продукції

Ірина Марчук

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Впродовж 2021 року обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області відносно минулого року збільшився на 5,6%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Підприємства області наростили обсяг виробленої продукції на 10,1%, а господарства населення – на 1,2%.

Відтак, у 2021 році збільшилось виробництво рослинництва – на 6,0% та продукції тварин – на 4,6% у порівняні з тогорічними даними.

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Зросло виробництво м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) на 10,4%, яєць – на 3,3%.

Однак, скоротилось виробництво молока – на 8,3%. Водночас збільшилась кількість свиней на 18,6%, свійських птиць – на 10,9%. Натомість зменшилась чисельність великої рогатої худоби на 12,3%.

Нагадаємо, у січні-травні 2019 року обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області відносно січня-травня 2018 року зріс на 9,3%.

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Фото: agropolit

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