На Львівщині викрили наркоугруповання: організатор видавав себе за поліцейського

У Львівській області викрили угруповання, яке виготовляло та продавало наркотики в області. Організатор злочинної групи видавав себе за колишнього працівника поліції, який нібито був добре обізнаний в оперативній роботі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За словами поліцейських, 47-річний мешканець Стрия організував виробництво психотропних речовин – амфетаміну. Сировину для виготовлення наркотиків угрупування замовляло через інтернет. Виробництво організували у будинку родичів одного із фігурантів. Про продаж наркотиків зловмисники домовлялись через соціальні мережі.

«Лідер злочинної групи задля підвищення своєї «вагомості» поширював інформацію про те, що в минулому він начебто був майором міліції. Тому пропонував іншим групам наркодилерів свій «влив» та «захист». Насправді чоловік ніколи не служив у лавах органів внутрішніх справ», – повідомили у пресслужбі поліції.

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Правоохоронці затримали 4 фігурантів разом із бійцями спецпідрозділу КОРД (корпус оперативно-раптової дії). Під час обшуку поліцейську вилучили обладнання для виготовлення наркотиків, амфетамін, кошти, зброю та мобільні телефони.

Організаторові та учасникам угруповання слідчі оголосили про підорзру за ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311. Їм загрожує позбавлення волі терміном до 12 років із конфіскацією майна.

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