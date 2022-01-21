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На Львівщині чадний газ забрав життя 59-річного чоловіка

Ірина Марчук

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На Львівщині у власному будинку чадним газом отруїлися двоє людей – чоловік помер до приїзду швидкої, а жінку госпіталізували в лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Випадок стався у четвер, 20 січня, орієнтовно о 11:40 у селі Кнісело, що в складі Бібрської міської ОТГ Львівського району. Тут у приватному будинку чадним газом отруїлись дві людини.

59-річний місцевий мешканець отруївся чадним газом та помер до приїзду швидкої. А 51-річну жінку у важкому стані доставили у лікарню швидкої медичної допомоги.

Відомо, що будинок був обладнаний газовою плиткою та колонкою. Працівники газової служби відключили будинок від газопостачання.

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Наразі, всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці.

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