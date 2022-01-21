Мешканцю Стрийщини загрожує десять років в’язниці за продаж наркотиків

Судитимуть 47-річного мешканця села на Стрийщині, який зберігав та продавав канабіс. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Прокурори встановили, що раніше судимий 47-річний мешканець Стрийщини займався продажем особливо небезпечного наркотику – канабісу. Чоловік попередньо домовлявся із клієнтами про зустріч по телефону. А сам товар ховав у нижню білизну та привозив у Стрий.

До суду вже скерували обвинувальний акт стосовно чоловіка, якого звинувачують у незаконному зберігання та збуті особливо небезпечного наркотичному засобу (ч.2 ст.307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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