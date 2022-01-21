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Меморіал Героям Небесної Сотні у Львові номінували на міжнародну архітектурну премію

Ірина Марчук

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Проєкт Меморіалу Небесної Сотні номінували на архітектурну премію Європейського Союзу European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2022. Про це Львівському порталу повідомили на сайті премії.

Меморіал Героям Небесної Сотні у Львові уже вдруге номінують на міжнародну премію. Його збудували ще у 2019 році. Автор проєкту – Guess Line Architects.

Згідно із концепцією, територія меморіалу – мінімалістичний простір, який передає дух сучасності та увіковічує пам’ять Героїв Небесної Сотні, котрі віддали своє життя під час Революції Гідності.

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Він складається з двох частин: площі зі стелою на верхній терасі та з пішохідного моста між пагорбами вздовж вул. Кривоноса. Він виводить на терасу з боку вул. Замкової, де облаштовано площу і стелу, присвячену Героям Небесної Сотні.

Серед претендентів на премію також інші львівські проєкти, зокрема: Штаб-квартира «Ензим», Творча міжнародна дитяча школа та Bankhotel. Загалом, номіновано 532 проєкти, серед яких 15 в Україні: Київ, Дніпро, Харків та Львів.

До слова, міжнародну премію в галузі сучасної архітектури присуджують один раз на два роки коштом ЄС та Фонду Міса ван дер Рое для визнання якості архітектурних творів у Європі. Ознайомитись із повним переліком номінантів на премію можна за посиланням.

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Фото: Христина Процак, Роман Балук

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