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Якої погоди чекати Львівщині на найближчі дні

Андрій Котенський

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За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України 22 січня у Львівській області збережуться пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, вдень місцями пройдуть хуртовини. На дорогах ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

Водночас правоохоронці Львівщини закликають водіїв бути максимально обережними під час руху та суворо дотримуватися Правил дорожнього руху. В умовах поганої видимості не перевищуйте дозволеної швидкості, не здійснюйте ризикованих маневрів, знижуйте швидкість при під’їзді до поворотів, перехресть та пішохідних переходів, завчасно вмикайте сигнали повороту при зміні напрямку руху.

«Перед виїздом ретельно перевіряйте технічний стан автомобіля, переконайтеся, що у баку достатньо палива, а також наявні засоби очищення машини від снігу», – йдеться у повідомленні поліції.

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За даними Sinoptik, на вихідні 22 – 23 січня на Львівщині очікується сніг, ожеледиця та пориви вітру 15 – 24 м/с. Температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів морозу.

Водночас із понеділка, 24 січня, на Львівщині очікується до 13 – 15 градусів морозу. Без істотних опадів.

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