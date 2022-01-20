У Львові від коронавірусу вакцинували понад 2,6 тисячі дітей

Станом на 20 січня, у Львові щеплення від Covid-19 отримали понад 2,6 тисячі дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

З кінця жовтня в України почали вакцинувати всіх охочих дітей, віком від 12-17 років. За цей час у Львові першу дозу отримали 2657 дітей, а другу – 2388.

Однак, ще в липні щеплення від Covid-19 могли отримати діти пріоритетних груп – тобто такі, які мають супутні важкі недуги, а також ті, хто виїжджає за кордон на навчання, або міжнародні спортивні змагання, або на постійне проживання із сім’єю.

Усі діти, які отримали вакцину не мали жодних незвичних реакцій на препарат. Вакцина, якою дозволено вакцинувати дітей, це Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

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Дозування та інтервал такий самий, як і у дорослих. Саме цією вакциною проводять щеплення у всіх країнах Європи. Перед вакцинацією дитина має пройти огляд у сімейного лікаря. До того ж робити щеплення можна тільки у супроводі батьків чи опікунів, які підписали згоду.

Нагадаємо, що у Львові стрімко побільшало хворих на Covid-19 та грип школярів. Станом на 19 січня на коронавірус захворіли 159 учнів та 122 працівники школи, на самоізоляції перебуває 2471 учень.

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