Рей, Діксі, Шварц та ще двоє песиків із ЛКП «Лев» шукають нову домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати п’ятьох собак, які шукають домівки, а на цей час перебувають в ЛКП «Лев». Про це йдеться на сторінці комунального підприємства у Facebook.

Отож, нову домівку шукають:

Балу, 2 роки. Місце відлову: вул. Каховська

Реклама партнерів

Цей хлопець має неймовірні медові очі та запальний характер. Любить знаходитися там, де весело і може перетворити ваш день на свято.

Рей, 1 рік. Місце відлову: вул. Кривчицька

Впевнений в собі юнак, в якому панує вир емоцій. Втім, самозакоханим його точно не назвеш, адже любить дарувати свою любов всім навколо.

Діксі, 9 місяців. Місце відлову: вул. Довженка

Маленька, але вже дуже амбітна дівчинка. Знає, як привернути до себе увагу і ніколи не проґавить можливості з кимось поспілкуватися.

Бонд, 3 роки. Місце відлову: вул. Винники

Цей хлопець, як справжній Джеймс Бонд. Суворий на вигляд та втім, з приємним характером. З такими, як він можна хоч у вогонь, хоч у воду, адже Бонд завжди буде стояти на захисті ближнього.

Шварц, 2 роки. Місце відлову: вул. Голубця

Смішний бородатий хлопчина, який будь-кого зможе навчити стрибків у висоту і як радіти дрібницям, не дивлячись ні на що.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Нагадаємо, 15 січня, ЛКП «Лев» завершив плановий карантин та повернувся до роботи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Ірина Шелест