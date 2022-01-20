На першому місці українська мова та література: завершується реєстрація на пробне ЗНО

У суботу, 22 січня, закінчується реєстрація на пробне ЗНО-2022. На Львівщині вже понад чотирнадцять тисяч зареєстрованих учасників. Про це у четвер, 20 січня, під час брифінгу розповіла директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, передає кореспондент Львівського порталу.

Реєстрація на пробне тестування стартувала 5 січня і триватиме до 22 січня. Оплатити участь можна до 25 січня включно. Вартість участі в одному тестуванні на Львівщині становить 300 гривень.

Зауважимо, учасники можуть взяти участь в одному або двох пробних іспитах. 19 березня відбудеться тестування з української мови та з української мови та літератури. 26 березня – математика (обох форматів), історія України, хімія, фізика, біологія, географія чи одна з іноземних мов.

Наразі більш як 14 тисяч учасників надіслало близько 22 тисяч заявок на участь у пробному тестуванні у Львівській області. Найбільше обирають українську мову та літературу. На другому місці – українська мова, далі – англійська.

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Нагадаємо, з 1 лютого стартує реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.