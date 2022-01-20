Мешканця Яворівщини судитимуть за контрабанду бурштину

На Яворівщині судитимуть 30-річного чоловіка, якого звинувачують у спробі нелегально вивести закордон 3 кг бурштину Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Зазначається, що у вересні минулого року в пункті пропуску «Шегині-Медика» в машині 30-річного мешканця Яворівщини знайшли 3 кг бурштину. Чоловік сховав сонячне каміння за оббивкою багажника. Однак, митники виявили цю схованку.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.240-1 КК України (незаконне придбання, зберігання та перевезення бурштину). Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові – позбавленя волі до трьох років. Подальшу долю чоловіка вирішить суд.

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