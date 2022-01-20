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Львівські хірурги врятували молодика, який на спір проковтнув кулькову ручку

Андрій Котенський

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На Львівщині 26-річний чоловік побившись об заклад із друзями проковтнув кулькову ручку. Сторонній предмет пробив шлунок тож рятувати молодика довелося медикам. Про це в коментарі Львівському порталу повідомив завідувач хірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об’єднання Гнат Герич.

Як стало відомо, цей випадок стався ще під час святкування Нового року. Молодий чоловік відпочиваючи у компанії друзів побився об заклад, що зможе без проблем проковтнути кулькову ручку, яка натрапила йому на очі.

За даними медиків, наступного дня сторонній предмет у шлунку спровокував біль. Чоловік сподівався, що все обійдеться, і не звертався по допомогу фахівців. Лише на четвертий день нового року він потрапив до лікарні. На цей час ручка з обох боків пробила стінки шлунку і в черевну порожнину потрапила інфекція, тож довелося робити класичну операцію.

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«Ми зробили йому гастроскопію і побачили у шлунку кулькову ручку, яка стала поперек. Дістати сторонній предмет ендоскопічно було неможливо, довелося оперувати… Двогодинна операція була нелегкою, адже ручка пробила шлунок з обох боків і в черевну порожнину потрапила інфекція. Окрім того пацієнт раніше переніс оперативні втручання на шлунку, і у нього було повно зростів», – зауважив Гнат Герич.

Також відомо, що спровокувала чоловіка на такий «подвиг» зайва доза алкоголю. На сьогодні пацієнт перебуває у задовільному стані і вже виписаний із лікарні додому.

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