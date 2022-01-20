Львівська «Галичанка» стартує в Кубку України

Львівський гандбольний клуб «Галичанка» розпочинає боротьбу за трофей й у новому сезоні 2022 року. 21 та 22 січня вони зіграють перші два матчі у Львові. Про це йдеться на сторінці ГК «Галичанка» у Facebook.

Так, у 1/8 фіналу Кубка суперлігова «Галичанка» зустрінеться з командою Вищої ліги – криворізьким ДЮІ. Матчі пройдуть у спорткомплексі ЛНУ ім. І. Франка, що вул. М. Черемшини, 31.

Перший матч відбудеться у п’ятницю, 21 січня, о 18:00, його можна буде переглянути у прямі трансляції. Другий – у суботу, 22 січня, о 11:00. Вхід на обидва матчі вільний.

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Переможець цього протистояння отримає путівку одразу до Фіналу чотирьох. А от шлях інших команд буде дещо довшим.

Як повідомили у Федерації гандболу України, жеребкування проводилось за комп’ютерною програмою «генератор випадкових чисел». Команди-учасниці Кубка були поділені на два кошики відповідно до свого рейтингу.

Команда з першого кошика отримала в суперники команду з другого кошика. До першого кошика потрапили шість команд Суперліги, а також представник Вищого дивізіону «ЗУНУ Енергом ШВСМ», що минулого сезону став учасником Фіналу чотирьох Кубка України. В другому кошику – сім клубів Вищої ліги.

У семи протистояннях першої стадії Кубка визначать сім переможців, які продовжать боротьбу за Кубок. Деякі команди вже отримали перемоги в 1/8 фіналу та пройшли далі – це клуби Суперліги – «Спартак-Київ» та «Реал» Миколаїв.

1/8 фіналу Кубка України (перші матчі):

«ДЮСШ 1 – ХНУ» – «Спартак-Київ» 23:25 «Львівська Політехніка» – «Дніпрянка» «Бровари БСФК» – «Карпати» «ДЮІ» – «Галичанка» «СДЮШОР Карпати» – «Реал» 22:44 «Рівне-ДЮСШ 4» – «ТНУ ДЮСШ 21» 23:22 «СумДУ» – «ЗУНУ-ШВСМ»

1/8 фіналу Кубка України (другі матчі):

«Спартак-Київ» – «ДЮСШ 1 – ХНУ» 31:24 «Дніпрянка» – «Львівська Політехніка» «Карпати» – «Бровари БСФК» «Галичанка» – «ДЮІ» «Реал» – СДЮШОР «Карпати» 41:20 «ТНУ ДЮСШ 21» – «Рівне-ДЮСШ 4» «ЗУНУ-ШВСМ» – «СумДУ»

Нагадаємо, торік у вересні гандбольний клуб «Галичанка» вп’яте у своїй історії виграв Суперкубок України.