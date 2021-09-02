Львівська «Галичанка» вп’яте виграла Суперкубок України

Львівський гандбольний клуб «Галичанка» вп’яте у своїй історії виграв Суперкубок України. Про це інформує управління спорту Львова.

2 вересня багаторазові чемпіонки України у матчі за Суперкубок України у запорізькому палаці спорту «Юність» не залишили жодних шансів на перемогу херсонській «Дніпрянці».

«Галичанка» святкувала перемогу з рахунком 31:20.

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Для «Галичанки» це уже п’ятий в історії Суперкубок України. Команда вигравала трофей у 2016, 2017, 2018, 2019 та 2021 році. У 2020 році матч за Суперкубок України не проводився.

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