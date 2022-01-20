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Львів'ян кличуть на концерт Назарія Савка у супроводі оркестру

Аліса Белей

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У суботу, 22 січня, у Львівській національній філармонії відбудеться концерт Назарія Савка «Ти просто слухай» у супроводі Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі філармонії.

Для усіх відвідувачів звучатимуть авторські пісні Назара Савка, Володимира Івасюка, Богдана Стельмаха, Ярослава Нудика, а також поезія в новому цікавому авторському читанні під супровід оркестру.

Кожна пісня та вірш – це унікальний світ, світ почуттів, пристрасті, незабутніх емоцій та спогадів. Цікавинкою заходу стане те, що концертний зал Львівської національної філармонії перетвориться на вишуканий музичний салон, де кожен може провести вечір в чудовій компанії музики та віршів.

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Концерт відбудеться під диригентською паличкою Володимира Сивохіпа. Спеціальний гість – ТанцТеатр «Життя». Початок концерту о 18:00. Квитки можна придбати на сайті Львівської філармонії. Додаткова інформація за телефоном: 0976053555 (Надія Савко).

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Фото: організатори

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