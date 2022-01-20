Держреєстратор переоформив на злочинця чужу квартиру у Львові

На Львівщині правоохоронці викрили державного реєстратора, який незаконно оформив право власності на чужу квартиру на зловмисника. Після цього новий власник продав цю квартиру за 1 мільйона 200 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області разом зі слідчими поліції викрили чиновника однієї з райдержадміністрацій Львівщини на незаконній оборудці з квартирою у Львові.

Як встановили правоохоронці, у 2020 році державний реєстратор, з метою отримання неправомірної вигоди, підробив заяву про реєстрацію права власності на квартиру у Львові. Та використовуючи підроблені документи, безпідставно зареєстрував право власності на помешкання за зловмисником.

Новий власник, заволодівши квартирою, одразу продав її за понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. При цьому квартира на момент незаконної оборудки мала законного власника.

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Правоохоронці повідомили зловмиснику дві підозри: за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) ККУ та за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.