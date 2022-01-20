Біля Червонограда пішохід потрапив під колеса мікроавтобуса

Біля Червонограда водій мікроавтобуса Citroën збив 53-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у середу ввечері, 19 січня, близько 18:15 год у селі Сілець, що поблизу Червонограда. Тут на трасі Жовква – Ковель 33-річний водій мікроавтобуса Citroën, мешканець міста Соснівка, збив пішохода.

Внаслідок наїзду 53-річного місцевого мешканця госпіталізували із травмами.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці, триває слідство.

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