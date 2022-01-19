Заживо згорів у наметі: у Жидачеві судитимуть матір через смерть однорічного сина

Торік у ромському таборі поблизу Жидачева сталася пожежа, внаслідок якої загинула дитина. За злісне невиконання батьківських обов’язків судитимуть матір, яка залишила малюка на самоті. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Фатальний випадок стався у листопаді 2021 року у Жидачеві на території місцевого табору ромів, що поблизу сміттєзвалища. Тут 24-річна уродженка Закарпаття проживала у власноруч збудованому з дощок та поліетилену наметі. В цьому саморобному «будинку» разом з нею мешкав і її 1-річний син.

Встановлено, що жінка у своєму «помешканні» розпалила дровами саморобну піч та пішла набирати воду до озера. Малюк залишився без нагляду у наметі, де згодом спалахнула пожежа. Шансів вижити у хлопчика практично не було.

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Відтак за смерть малюка відповідатиме матір. Її обвинувачують у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 Кримінального кодексу України). За скоєне жінці «світить» до 5 років в’язниці.

Правоохоронці вже завершили розслідування, а справу вже скерували до суду. Він і обиратиме покарання для горе-матері.

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