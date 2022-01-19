У Самборі чоловіка визволили з вогняної пастки

68-річний самбірчанин не міг самотужки вибратись із власного дому, охопленого вогнем. Визволити чоловіка встигли рятувальники. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у ніч на Водохреща, 19 січня, орієнтовно о 02:00 год. У Самборі на вул. Коцюбинського спалахнув житловий двоповерховий будинок.

Коли на місце прибули надзвичайними, дах уже повністю був охоплений вогнем, а всередині будівлю охопив дим. Під час розвідки на другому поверсі рятувальники виявили 68-річного власника, який не міг самостійно вибратись через густий дим.

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Чоловіка негайно вивели на свіже повітря і передали медикам. Його із опіками верхніх дихальних шляхів забрали в реанімацію. Стан потерпілого – важкий.

Загасити пожежу десятьом надзвичайникам вдалося лише через дві з половиною години, о 04:34 год. Вогонь встиг знищити весь дах будинку і перекриття між поверхами, стіни, частину речей домашнього вжитку.

Причини та всі обставини виникнення займання встановлюються.

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