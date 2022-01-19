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Судитимуть іноземця, який вбив чоловіка в центрі Львова

Анастасія Диняк

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До восьми років за ґратами загрожує 36-річному громадянину Республіки Азербайджан, якого підозрюють у вбивстві чоловіка у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що у жовтні 2021 року між обвинуваченим та потерпілим стався конфлікт. На той момент вони перебували в квартирі на одній з центральних вулиць Львова. Під час сварки злочинець вдарив чоловіка ножем. Від отриманих травм потерпілий помер.

36-річного азербайжанця обвинувачують в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого (частина 2 статті 121 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, в день вбивства патрульні, які прибули на місце, самотужки наклали фіксуючу пов’язку та зупинили кровотечу в потерпілого ще до приїзду медиків.  Чоловіка доправили до реанімації, однак, згодом він помер.

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Зловмисник встиг переїхати з Львівської області на Житомирщину. Проте його затримали на вокзалі міста Новоград-Волинський.

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