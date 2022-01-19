Ryanair запускає шість нових рейсів зі Львова

Наприкінці березня лоукостер Ryanair відкриває шість нових рейсів зі Львова: в Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм та Загреб. Про це повідомляє Avianews.
Ryanair запускає рейси зі Львова за такими апрямками:
- Барселона: з 27 березня, двічі на тиждень
- Брюссель (Шарлеруа): з 27 березня, двічі на тиждень
- Гданськ: з 27 березня, тричі на тиждень
- Нюрнберг: з 30 березня, двічі на тиждень
- Стокгольм (Арланда): з 27 березня, двічі на тиждень
- Загреб: з 27 березня, двічі на тиждень
Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону читайте у матеріалі Львівського порталу: «У Європу за 155 гривень».
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Ольга Денисяка