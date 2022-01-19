ОСТАННІ НОВИНИ

Ryanair запускає шість нових рейсів зі Львова

Ольга Денисяка

|

Наприкінці березня лоукостер Ryanair відкриває шість нових рейсів зі Львова: в Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм та Загреб. Про це повідомляє Avianews.

Ryanair запускає рейси зі Львова за такими апрямками:

  • Барселона: з 27 березня, двічі на тиждень
  • Брюссель (Шарлеруа): з 27 березня, двічі на тиждень
  • Гданськ: з 27 березня, тричі на тиждень
  • Нюрнберг: з 30 березня, двічі на тиждень
  • Стокгольм (Арланда): з 27 березня, двічі на тиждень
  • Загреб: з 27 березня, двічі на тиждень

Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону читайте у матеріалі Львівського порталу«У Європу за 155 гривень».

Через пандемію коронавірусу обов’язково ознайомтесь з умовами в’їзду у кожну країну, якою пролягатиме ваша подорож. Особливості в’їзду громадян України в країни світу детально розписані на мапі для подорожніх від Міністерства закордонних справ України.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів