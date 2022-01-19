Ryanair запускає шість нових рейсів зі Львова

Наприкінці березня лоукостер Ryanair відкриває шість нових рейсів зі Львова: в Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм та Загреб. Про це повідомляє Avianews.

Ryanair запускає рейси зі Львова за такими апрямками:

Барселона: з 27 березня, двічі на тиждень

Брюссель (Шарлеруа): з 27 березня, двічі на тиждень

Гданськ: з 27 березня, тричі на тиждень

Нюрнберг: з 30 березня, двічі на тиждень

Стокгольм (Арланда): з 27 березня, двічі на тиждень

Загреб: з 27 березня, двічі на тиждень

Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону читайте у матеріалі Львівського порталу: «У Європу за 155 гривень».

Через пандемію коронавірусу обов’язково ознайомтесь з умовами в’їзду у кожну країну, якою пролягатиме ваша подорож. Особливості в’їзду громадян України в країни світу детально розписані на мапі для подорожніх від Міністерства закордонних справ України.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.