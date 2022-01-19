Панічні атаки: як розпізнати і як боротися

Панічні атаки можуть засмучувати і неабияк турбувати людину, негативно впливати на її життя. Впоратися з ними допомагає спеціаліст – психотерапевт. Проте існує кілька методів, які можуть стати в нагоді, якщо у вас зненацька стається така атака. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Панічний розлад характеризується раптовими й повторюваними панічними атаками. Кожна з них може тривати від кількох хвилин до години, а іноді й довше.

Поодинокі панічні атаки не є панічним розладом: вони можуть виникати на ґрунті стресу чи перевтоми. Проте якщо йдеться про панічний розлад, людина відчуває надмірну тривогу, стрес та переживає панічні атаки в будь-який час та за різних обставин і часто без видимої на те причини.

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Ті, хто страждають від панічних розладів, можуть почати уникати певних ситуацій через страх, що вони спровокують нову панічну атаку. Таким чином є ризик опинитися у замкненому колі «страху перед страхом» – така тривожність може сприяти частішим атакам та спричиняти навіть депресивні розлади.

Важливою особливістю панічного розладу є періодичні напади сильної тривоги (паніки), які не обмежуються будь-якою конкретною ситуацією або набором обставин і тому є непередбачуваними.

Достеменно невідомо, чому в деяких людей розвивається панічний розлад, проте є кілька чинників, які формують підвищений ризик. До них належать стресові або травматичні події в житті, випадки панічних розладів у членів родини, інші медичні або психіатричні фактори чи негаразди.

За даними ВООЗ, приблизно 264 мільйони людей у світі мають панічні розлади, що становить 3,6% населення планети.

Симптомами панічного розладу можуть бути:

прискорене серцебиття; біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад; надмірне потовиділення; тремтіння, озноб або припливи жару; задишка та відчуття задухи; нудота та/або біль у животі; запаморочення; почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація); страх втратити контроль, «збожеволіти» чи померти; окремі специфічні симптоми.

Як допомогти собі під час панічної атаки?

Під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації, «заземлитися». Головний прийом – поставити ступні на підлогу. Це допоможе відчути опору.

Однією з найпопулярніших технік є техніка «5–4–3–2–1». Назвіть:

5 речей, які ви бачите (наприклад, ваші руки, стіл, небо).

4 речі, які ви відчуваєте фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).

3 речі, які ви чуєте (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).

2 речі, які ви відчуваєте на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).

1 річ, яку ви можете відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).

Водночас у МОЗ наголошують: панічні атаки можуть бути симптомом інших психічних розладів, саме тому із найпершими симптомами варто звернутися до лікаря. Коректний діагноз та особливості допомоги може встановити лише спеціаліст.

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