На Львівщині знімуть фільм про євреїв у часи Другої світової

Ізраїльська кінокомпанія LACO FILMS зніматиме у Львівській області фільм про Другу світову «Кімната Маріани». Заснований на реальних подіях фільм зніматимуть українською мовою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У майбутньому фільмі розкажуть історію життя єврейської родини з ґетто в роки Другої світової. Сюжет заснований на реальних подіях. Режисером кінострічки став француз Емануель Фінкель. Зауважимо, фільм буде знятий українською мовою.

«Одна з головних героїнь є відомою французькою акторкою сучасності й вона з вересня минулого року спеціально для ролі у фільмі розпочала вчити українську мову для повного занурення глядача у автентичність тих часів», – повідомив генеральний продюсер компанії «LACO FILMS» Алексі Осмоловські.

Бюджет фільму становить понад 4 мільйони євро. Підготовка до зйомок розпочнеться вже у березні 2022 року. Самі ж зйомки триватимуть з квітня до червня і у них візьмуть участь понад 300 осіб.

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