На Львівщині прогнозують хуртовини та до 15° морозу

До кінця тижня синоптики прогнозують на Львіщвині ожеледицю, хуртовини та морози до – 15°. Про це повідомляє Львівський портал.

В ДСНС Львівщини попереджають про сильні хуртовини, пориви вітру та просять бути обережними на дорозі.

«На Львівщині 20 січня на дорогах ожеледиця. Вранці та вдень пориви південно-західного вітру 15 –20 м/с, хуртовина. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань», – попереджають рятувальники.

Водночас, за даними синоптиків Львівського гідрометцентру, погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Скандинавією. У четвер, 20 січня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень падатиме сніг. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с, місцями хуртовини. Температура вночі 3 – 8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Реклама партнерів

У п’ятницю, 21 січня, також часом падатиме сніг, а на дорогах буде ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с, місцями хуртовини. Температура вночі 5 – 10° морозу, вдень 1 – 6° морозу.

На вихідних, 22 та 23 січня, також буде хмарно з проясненнями. В області падатиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура вночі до 12° морозу, вдень 1 – 8° морозу.

В понеділок, 24 січня, місцями падатиме невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15° морозу, вдень 3 – 8° морозу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.