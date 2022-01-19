Львів'ян запрошують робити селфі у музеї

Львів’ян та гостей міста закликають долучитися до міжнародного флешмобу «День селфі в музеї». Для цього варто опублікувати в соцмережах своє фото з музею під хештегом #MuseumSelfie. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Цьогоріч у світі 19 січня відзначають Міжнародний день селфі у музеї. Дата святкування щорічно змінюється, адже подія відбувається третьої середи місяця. В цей день користувачі соцмереж з усіх куточків світу публікують фото під хештегом #MuseumSelfieі і тегом того музею, де зроблене селфі.

Цю акцію започаткувала Мар Діксон з Лондона, яка веде вебсайт про музеї, мистецтво та культуру. Жінка хотіла підвищити поінформованість населення про колекції та виставки в музеях.

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Перший день музейного селфі відбувся ще в січні 2014 року. За 8 років існування музеї зі всього світу долучилися до акції, а користувачі «злили» в мережу безліч креативних фото з музеїв.

У львівській мерії додають, що в місті є чимало музеїв, де можна зробити селфі. Радять обирати на ваш смак і йти на екскурсію. Водночас нагадують про обов’язкове дотримання правил безпеки у зв’язку з коронавірусом.

Де у Львові 19 січня можна зробити MuseumSelfie:

Музей Міста (пл. Ринок 1)

11.00-18.00

Фотозйомка дозволена. Вхід вільний

Палац Потоцьких (вул. Коперника, 15)

11:00-16:00 (каса працює до 15:30)

Фотозйомка дозволена за попередньою домовленістю з керівництвом

Палац Лозинського (вул. Стефаника, 3)

11:00-16:00 (каса працює до 15:30)

Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху

Каплиця Боїмів (пл. Катедральна, 1)

11:00-16:00 (каса до 15:30)

Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху

Музей Іоана Георгія Пінзеля (пл. Митна, 2)

11:00-16:00 (каса до 15:30)

Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху

Музей найдавніших пам’яток Львова (вул. Ужгородська, 1)

11:00-16:00 (каса працює до 15:30)

Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху

Музей-майстерня Теодозії Бриж (вул. Мартовича, 5)

11:00-16:00 (каса до 15:30)

Фотозйомка дозволена

Музей модерної скульптури Михайла Дзиндри (Брюховичі, вул. Музейна, 16)

11:00-16:00 (каса працює до 15:30)

Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху

Музей народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького (Шевченківський Гай)

територія музею 09:00-18:00; огляд інтер’єрів садиб – 10:00 – 17:00

Фотозйомка дозволена

Львіварня (вул. Клепарівська, 18)

10:00 -19:00

Фотозйомка дозволена

Дім Франка (вул. І. Франка, 150-152)

10:00 -17:00

Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху

Державний меморіальний музей Михайла Грушевського (вул. І. Франка, 154)

10:00-17:00

Фотозйомка дозволена

Музей «Територія терору» (просп. Чорновола, 45-Г)

10:00 – 18:00

Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху

Національний музей у Львові ім. А. Шептицького (просп. Свободи, 20)

10:00-18:00

Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху

Художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського (вул. Листопадового Чину, 11)

10:00-18:00

Дозволена непрофесійна фотозйомка

Художньо-меморіальний музей Олени Кульчицької (вул. Листопадового Чину, 7)

10:00-18:00

Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху

Художньо-меморіальний музей Леопольда Левицького (вул. Устияновича, 10)

10:00-18:00

Фотозйомка дозволена

Музей Івана Труша (вул. Івана Труша, 28)

10:00-18:00

Фотозйомка дозволена

Музей скла (пл. Ринок, 2)

10:00-18:00

Фотозйомка дозволена

Музей-заповідник «Личаківський цвинтар» (вул. Мечникова, 33)

9:00-18:00

Фотозйомка дозволена

Львівський музей історії релігії (пл. Музейна, 1)

10:00-18:00

Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху

Відділ Львівського музею історії релігії (вул. Староєврейська, 36)

10:00-18:00

Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху

Музей «Слідами галицьких євреїв» (вул. Котляревського, 30)

відвідини за попередньою домовленістю за телефоном: +38 067 682-02-57

Фотозйомка дозволена

Аптека-музей «Під Чорним орлом» (вул. Друкарська, 2)

10:00-17:00;

Дозволена непрофесійна фотозйомка

Інтерактивний музей «D.S. Таємна Аптека» (пл. Соборна, 1)

10:00-20:00

Дозволена непрофесійна фотозйомка

Державний природознавчий музей (вул. Театральна, 18)

11:00-18:00

Дозволена непрофесійна фотозйомка

Музей історії електрифікації Львівщини (вул. Мушака, 56)

Селфі можна зробити під час екскурсії о 15:00

Фотозйомка дозволена