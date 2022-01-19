Львів'ян запрошують робити селфі у музеї

Львів’ян та гостей міста закликають долучитися до міжнародного флешмобу «День селфі в музеї». Для цього варто опублікувати в соцмережах своє фото з музею під хештегом #MuseumSelfie. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
Цьогоріч у світі 19 січня відзначають Міжнародний день селфі у музеї. Дата святкування щорічно змінюється, адже подія відбувається третьої середи місяця. В цей день користувачі соцмереж з усіх куточків світу публікують фото під хештегом #MuseumSelfieі і тегом того музею, де зроблене селфі.
Цю акцію започаткувала Мар Діксон з Лондона, яка веде вебсайт про музеї, мистецтво та культуру. Жінка хотіла підвищити поінформованість населення про колекції та виставки в музеях.
Перший день музейного селфі відбувся ще в січні 2014 року. За 8 років існування музеї зі всього світу долучилися до акції, а користувачі «злили» в мережу безліч креативних фото з музеїв.
У львівській мерії додають, що в місті є чимало музеїв, де можна зробити селфі. Радять обирати на ваш смак і йти на екскурсію. Водночас нагадують про обов’язкове дотримання правил безпеки у зв’язку з коронавірусом.
Де у Львові 19 січня можна зробити MuseumSelfie:
Музей Міста (пл. Ринок 1)
11.00-18.00
Фотозйомка дозволена. Вхід вільний
Палац Потоцьких (вул. Коперника, 15)
11:00-16:00 (каса працює до 15:30)
Фотозйомка дозволена за попередньою домовленістю з керівництвом
Палац Лозинського (вул. Стефаника, 3)
11:00-16:00 (каса працює до 15:30)
Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху
Каплиця Боїмів (пл. Катедральна, 1)
11:00-16:00 (каса до 15:30)
Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху
Музей Іоана Георгія Пінзеля (пл. Митна, 2)
11:00-16:00 (каса до 15:30)
Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху
Музей найдавніших пам’яток Львова (вул. Ужгородська, 1)
11:00-16:00 (каса працює до 15:30)
Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху
Музей-майстерня Теодозії Бриж (вул. Мартовича, 5)
11:00-16:00 (каса до 15:30)
Фотозйомка дозволена
Музей модерної скульптури Михайла Дзиндри (Брюховичі, вул. Музейна, 16)
11:00-16:00 (каса працює до 15:30)
Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху
Музей народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького (Шевченківський Гай)
територія музею 09:00-18:00; огляд інтер’єрів садиб – 10:00 – 17:00
Фотозйомка дозволена
Львіварня (вул. Клепарівська, 18)
10:00 -19:00
Фотозйомка дозволена
Дім Франка (вул. І. Франка, 150-152)
10:00 -17:00
Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху
Державний меморіальний музей Михайла Грушевського (вул. І. Франка, 154)
10:00-17:00
Фотозйомка дозволена
Музей «Територія терору» (просп. Чорновола, 45-Г)
10:00 – 18:00
Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху
Національний музей у Львові ім. А. Шептицького (просп. Свободи, 20)
10:00-18:00
Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху
Художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського (вул. Листопадового Чину, 11)
10:00-18:00
Дозволена непрофесійна фотозйомка
Художньо-меморіальний музей Олени Кульчицької (вул. Листопадового Чину, 7)
10:00-18:00
Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху
Художньо-меморіальний музей Леопольда Левицького (вул. Устияновича, 10)
10:00-18:00
Фотозйомка дозволена
Музей Івана Труша (вул. Івана Труша, 28)
10:00-18:00
Фотозйомка дозволена
Музей скла (пл. Ринок, 2)
10:00-18:00
Фотозйомка дозволена
Музей-заповідник «Личаківський цвинтар» (вул. Мечникова, 33)
9:00-18:00
Фотозйомка дозволена
Львівський музей історії релігії (пл. Музейна, 1)
10:00-18:00
Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху
Відділ Львівського музею історії релігії (вул. Староєврейська, 36)
10:00-18:00
Дозволена непрофесійна фотозйомка, без спалаху
Музей «Слідами галицьких євреїв» (вул. Котляревського, 30)
відвідини за попередньою домовленістю за телефоном: +38 067 682-02-57
Фотозйомка дозволена
Аптека-музей «Під Чорним орлом» (вул. Друкарська, 2)
10:00-17:00;
Дозволена непрофесійна фотозйомка
Інтерактивний музей «D.S. Таємна Аптека» (пл. Соборна, 1)
10:00-20:00
Дозволена непрофесійна фотозйомка
Державний природознавчий музей (вул. Театральна, 18)
11:00-18:00
Дозволена непрофесійна фотозйомка
Музей історії електрифікації Львівщини (вул. Мушака, 56)
Селфі можна зробити під час екскурсії о 15:00
Фотозйомка дозволена
Оксана Попович