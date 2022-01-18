У Самборі вітер повалив дерево на жінку. Частина Львівщини без світла  

Через сильні пориви вітру та рясний снігопад близько 150 населених пунктів Львівщини залишилися без світла. А у Самборі стихія повалила дерево, яке впало на жінку, повідомляє Львівський портал.

Самбірська міськрада повідомила, що у понеділок, 17 січня, вітер повалив дерево, яке впало на 59-річну жінку.

Інцидент трапився у Самборі, на вулиці Івана Франка. Жінка отримала множинні переломи ребер, її доправили в лікарню. На разі, стан потерпілої – стабільний.

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Водночас за даними Львівобленерго, через негоду повністю знеструмлено 41 лінію електропередачі, а 2 – частково. Без світла повністю залишилися 118 населених пунктів та 36 – частково у:

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська частина);

Західному РЕМ (Жовківська, Яворівська, Мостиська частина);

Південному РЕМ (Стрийська частина);

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська частина);

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська частина);

ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська частина).

Для відновлення електропостачання залучили 46 аварійно-ремонтних бригад. Станом на зараз електроживлення повернули до більшості будинків. Однак, аварійно-відновлювальні роботи ще тривають.

У відомстві нагадують, що у разі обриву ліній електропередач варто телефонувати за номером 0-800-30-15-68. Телефон працює цілодобово, дзвінки – безкоштовні. При падінні дерев або гілок, травмуванні людей потрібно проінформувати екстрені служби за номерами 101, 112 або 103.

Жителів Львівщини також просять бути обережними, тому що синоптики попереджають про ускладнення погодних умов впродовж найближчих днів.