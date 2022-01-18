У Львові судитимуть молодика, який напав на поліцейського

У Львові судитимуть 26-річного мешканця Львівщини, який на авто намагався втекти від правоохоронців та під час свого затримання напав на поліцейського. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, інцидент стався ще у листопаді 2021 року. Молодик під час керування транспортним засобом не зупинився на вимогу працівників поліції та намагався втекти. Коли поліцейські спробували затримати порушника, чоловік чинив опір та зчинив бійку з поліцейським і завдав йому тілесних ушкоджень.

У ході затримання в автомобілі обвинуваченого також було виявлено та вилучено два поліетиленові пакети з психотропною речовиною, які він зберігав для власного споживання.

Реклама партнерів

Окрім цього повідомляється, що чоловіка раніше вже притягували до відповідальності за зберігання наркотиків.

На разі, обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.