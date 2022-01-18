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У Львові судитимуть молодика, який напав на поліцейського

Ірина Марчук

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У Львові судитимуть 26-річного мешканця Львівщини, який на авто намагався втекти від правоохоронців та під час свого затримання напав на поліцейського. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, інцидент стався ще у листопаді 2021 року. Молодик під час керування транспортним засобом не зупинився на вимогу працівників поліції та намагався втекти. Коли поліцейські спробували затримати порушника, чоловік чинив опір та зчинив бійку з поліцейським і завдав йому тілесних ушкоджень.

У ході затримання в автомобілі обвинуваченого також було виявлено та вилучено два поліетиленові пакети з психотропною речовиною, які він зберігав для власного споживання.

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Окрім цього повідомляється, що чоловіка раніше вже притягували до відповідальності за зберігання наркотиків.

На разі, обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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