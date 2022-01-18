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У Львові під колеса авто потрапила пенсіонерка 

Оксана Попович

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На перехресті вулиць Шептицьких – Митрополита Ангеловича сталась дорожньо-транспортна пригода за участю іноземного громадянина. Водій легковика скоїв наїзд на 77-річну львів’янку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Автопригода трапилася у понеділок, 17 січня, близько 7:30 на перехресті вулиць Шептицьких – Митрополита Ангеловича у Львові. Водій автомобіля «Рено Логан», 38-річний іноземець, збив пішохода.

Внаслідок аварії 77-річна жінка отримала тілесні ушкодження, зокрема перелом гомілки. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

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За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження. Якщо вину водія доведуть то йому загрожує обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами ще до 3 років.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Проводиться досудове розслідування.

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