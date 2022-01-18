У Львові 28-річний чоловік обікрав офіс

У Львові поліцейські затримали 28-річного львів’янина, який проник в офіс та обікрав його. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Випадок стався 17 січня на вулиці Головацького, що неподалік церкви св. Ольги і Єлизавети у Львові. Тут 28-річний львів’янин обікрав офіс.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про пограбування офісу. Зі слів заявниці, з приміщення викрили гроші в національній та іноземній валютах.

Реклама партнерів

На місце події прибули поліцейські. Вони встановили, що молодик проник всередину, пошкодивши замок вхідних дверей.

Правоохоронці встановили, що до пограбування причетний 28-річний львів’янин. Його затримали та вилучили у нього речі, які підтверджують його причетність до викрадення грошей.

Слідчі поліції повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.