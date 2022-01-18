Розкрадання на будівництві велодоріжок у Львові: судитимуть ще одного причетного

Директора та інженера з технічного нагляду одного з львівських підприємств, яке прокладало велодоріжки на трьох вулицях у Львові обвинувачують у привласненні понад 1 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, йдеться про будівництво велодоріжок на трьох вулицях Львова, яким займалось приватне підприємство. З ним був укладений відповідний договір.

Раніше слідством було встановлено, що керівник фірми склав та підписав офіційні документи, до яких вніс неправдиві відомості, значно завищивши вартість виконаних робіт. Це дозволило йому заволодіти більше ніж 1,1 млн грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ (незаконне заволодіння майном та службове підроблення).

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Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

18 січня у прокуратурі повідомили, що ще один фігурант постане перед судом. Так, обвинувальний акт було скеровано стосовно інженера з технічного нагляду того ж підприємства за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ).

За даними слідства, обвинувачений, відповідав за технічний нагляд за об’єктом, але не перевіряв виконання будівельних робіт та підписав акти приймання про виконані роботи.

Це призвело до виплати з міського бюджету коштів за роботи, які фактично не були виконані, у розмірі понад 1,1 млн грн. Тепер зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.