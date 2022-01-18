Якої погоди чекати на Львівщині на Водохреща

У середу, 19 січня, у Львові та області прогнозують хмарну погоду, на дорогах ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура становитиме від 4 до 6 градусів морозу. Вдень стовпчик термометра коливатиметься у межах 0 – 2 градусів тепла.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Весь день у Львові буде хмарним. Без опадів, на дорогах – ожеледиця.

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Також у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами 19 січня на високогір’ях Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки, бути обережними, переходячи дорогу, а також не ходити попід розлогими деревами й великими рекламними щитами. Водіїв просять дотримуватись швидкісного режиму.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, повідомляйте на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

Додамо, 19 січня відзначають свято Хрещення Господнього або Богоявлення. За погодою цього дня прогнозували погоду на літо. Якщо холодна, ясна погода – літо засушливим буде. Похмура і сніжна – на рясний урожай.

Нагадаємо, Львівський портал писав, де на Львівщині можна купатись на Водохреща.

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