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За рік Львівщина на третину збільшила експорт та імпорт товарів

Ірина Марчук

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Впродовж 2021 року експорт товарів із Львівщини становив 2668,5 млн дол. США, натомість імпорт – 4206,8 млн дол. У порівнянні з минулим роком, експорт зріс на 27,3%, а імпорт – на 35,1%. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

Як зазначають у відомстві, Львівщина торгувала з 171 країною світу, нацбльше з Польщею – 26,0%, Німеччиною – 12,2%, Чехією – 7,0% та Данією – 6,6%. Серед товарів, які найчастіше вивозили з області переважають електроніка – 18,0%, меблі – 14,5%, зернові культури – 11,1%, вироби із деревини – 9,5%, олія та жири – 8,4%, а також нафта і продукти її перегонки – 6,6%.

Натомість, найбільша  частка імпорту припадала на Польщу – 18, 9%, Китай – 12,0%, Білорусь – 11,5% та Німеччину – 10,1%. Найбільше з області ввозили нафту та її продукти – 17,3%, електроніку – 7,9%, а також пластмаси та полімерні матеріали – 6,1%.

Зазначимо, що частка імпорту товарів з країн Європейського Союзу становила – 2231,0 млн дол. (53,0%), тобто зросла на 23,8%, а експорту – 2065,2 млн дол. (77,4%), що також збільшилась на 28,2%.

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