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У Порошенка намагалися відібрати паспорт?

Андрій Котенський

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У ході перетину державного кордону п’ятим Президентом України Петром Порошенком прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Держприкордонслужба повідомила, що під час проходження держкордону Порошенком відбувалися маніпуляції від окремих осіб, що, начебто, дану особу намагаються не пропустити в Україну.

«Кожна особа проходить визначені заходи прикордонного контролю, які тривають необхідну кількість часу… Петро Порошенко був оформлений у прикордонному відношенні на в’їзд в Україну», – йдеться у повідомленні.

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Окрім того, під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка в Україну прикордонники повідомили представників правоохоронних органів, для «забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, а також виконання в установленому порядку доручень правоохоронних органів».

Водночас Українська правда повідомила, що коли Петро Порошенко прилетів до Києва, на митному контролі у нього забрали паспорт.

«У мене забрали паспорт. Вони не допускають мене на територію України», – повідомив Петро Порошенко.

До митного контролю також прибули співробітники ДБР.

Порошенко сказав, що його не пропускають в Україну і просив повернути йому паспорт. Виникла штовханина між прихильниками експрезидента і прикордонниками.

За кілька хвилин п’ятому президенту таки повернули його паспорт. За словами Порошенка, це сталося після вказівки слідчого ДБР.

В аеропорту Порошенко заявив, що співробітники ДБР, «частина з яких переодягнулася прикордонниками упродовж 15 хв намагалися не допустити» його на територію України.

За його словами, паспорт у нього вилучили нібито для того, щоб «встановити його особу».

Під час виступу Порошенка перед своїми прихильниками, він заявив, що з аеропорту поїде до суду.

«Зараз ми рухаємося на суд, де дамо їм бій… Я вас всіх чекаю біля суду», – закликав Петро Порошенко.

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