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У Львові підприємницю підозрюють у крадіжці 1,3 млн грн з міського бюджету

Аліса Белей

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У Львові поліцейські повідомили про підозру директорці підприємства, яка привласнила майже півтора мільйона гривень державних коштів на ремонті вулиці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, зловживаючи службовим становищем, зловмисниця внесла до офіційних документів неправдиві відомості, використала підроблені документи та заволоділа грошима.

Як встановили правоохоронці, 68-річна львів’янка, директорка одного зі шляхових ремонтно-будівельних управлінь, торік у липні підробила акти приймання будівельних робіт, чим завищила обсяг та вартість виконаних робіт з реконструкції  пішохідного тротуару на одній з вулиць Львова.

«Таким чином, Львівській міській раді було завдано збитків на суму 1 355 790 гривень», – йдеться у повідомленні.

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Слідчі поліції, повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки)  та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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