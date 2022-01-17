ОСТАННІ НОВИНИ

У Яворові засудили серійного викрадача велосипедів

Ірина Марчук

|

Житель Яворова, який вчинив ряд крадіжок велосипедів, відсидить три роки за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що раніше судимий 42-річний мешканець Яворова впродовж 2020-2021 років здійснив 8 крадіжок, зокрема: зловмисник викрадав алкогольні напої та продукти харчування з місцевих магазинів, будівельні матеріали, а також велосипеди з чужих домоволодінь.

Суд визнав обвинуваченого винним за фактом вчинення крадіжок, поєднаних з проникненням у сховище та інші приміщення (ч. 2-3 ст.185 КК України). Чоловік отримав покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів