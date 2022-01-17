У Яворові засудили серійного викрадача велосипедів

Житель Яворова, який вчинив ряд крадіжок велосипедів, відсидить три роки за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що раніше судимий 42-річний мешканець Яворова впродовж 2020-2021 років здійснив 8 крадіжок, зокрема: зловмисник викрадав алкогольні напої та продукти харчування з місцевих магазинів, будівельні матеріали, а також велосипеди з чужих домоволодінь.

Суд визнав обвинуваченого винним за фактом вчинення крадіжок, поєднаних з проникненням у сховище та інші приміщення (ч. 2-3 ст.185 КК України). Чоловік отримав покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

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