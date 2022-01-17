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Стартував прийом робіт на премію імені Івана Франка

Ірина Марчук

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З 15 січня Міжнародний фонд Івана Франка розпочав приймати наукові роботи для участі у конкурсі на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка у 2022 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Для участі в конкурсі необхідно заповнити електрону форму (посилання тут) та надіслати три друковані примірники монографії  з автографом автора на поштову адресу Комітету Премії (01054, м. Київ, вул. Володимирська, 48А, офіс 15).

Як зазначили у ЛОДА, усі наукові роботи повинні мати міжнародне значення,  належати до соціально-гуманітарних дисциплін і ґрунтуватися на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів у культурі, політиці та суспільному житті України.

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Крім цього, рекомендувати наукову роботу на здобуття Премії може, або академічна установа, заклад вищої освіти та країн світу, з яким Україна має дипломатичні відносини або лауреати Премії попередніх років.

Комітет Премії прийматиме наукові роботи з 15 січня до 1 березня 2022 року. З умовами участі у конкурсі на здобуття Міжнародної премії ім. Івана Франка можна ознайомитися тут.

Довідка:

Міжнародну премію імені Івана Франка присуджують щорічно з 2016 року. Лауреат Премії отримує  грошову винагороду та золотий знак.

Урочиста церемонія нагородження лауреата відбувається щороку 27 серпня. У  день народження Івана Франка – на його батьківщині.

Лауреатами премії були: Української Греко-Католицької церкви Любомир Гузар, професор Віденського університету Міхаель Мозер та академік Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій, професорка Українського католицького університету Ярослава Мельник і доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі, професорка Міланського університету Марія Грація Бартоліні, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк, професор Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка Леонід Тимошенко.

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