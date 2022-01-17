Новим заступником міністра оборони став львів'янин Ростислав Замлинський

Кабінет Міністрів України призначив Ростислава Замлинського заступником міністра оборони України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Відповідне рішення № 46-р було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України.

«Призначити Замлинського Ростислава Теодозійовича заступником міністра оборони України», – йдеться у розпорядженні уряду №46-р від 14 січня.

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Довідка. Ростислав Теодозійович Замлинський – український підприємець та державний діяч. Народився 27 лютого 1976 року у Львові. Випускник Львівської комерційної академії за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

Був радником патронатної служби апарату Львівської ОДА. Очолював «ЕлектронМаш» дочірнього підприємства ПАТ «Концерн Електрон» у Львові з 2013 до 2014.

Був начальником Державної фінансової інспекції в Рівненській області Державної фінансової інспекції України з 2014 до 2015 року.

З червня 2015 року до 2019 року Замлинський був першим заступником голови Львівської ОДА та певний час був тимчасовим виконувачем обов’язків її голови.

12 жовтня 2016 року був обраний головою Ради лісового сектору при ЛОДА.

У липні 2019 року Ростислав Замлинський, а також заступники Ірина Гримак та Роман Филипів написали заяви на звільнення.

З 24 березня до 24 листопада 2020 року перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Фото: Четверта студія