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На згарищі у Львові знайшли тіло чоловіка

Оксана Попович

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На вулиці Винниця у Львові зайнялася дерев’яна безгосподарська будівля. На місці пожежі вогнеборці знайшли тіло невідомого чоловіка, повідомляє Львівський портал.

За інформацією Головного управління ДСНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу надійшло на лінію «101» 16-го січня о 18:25.

На вулиці Винниця у Шевченківському районі Львова, зайнялася дерев’яна безгосподарська будівля розміром 3×3 метри. Полум’я  швидко поширилось дерев’яними конструкціями. Відтак вогонь повністю знищив будівлю.

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О 18:56 займання ліквідували. На місці події вогнеборці виявили тіло людини. Особу наразі не встановили.

До ліквідації пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події та причину загоряння встановлюють.

За даними Zaxid.net, на згарищі знайшли тіло чоловіка. На ранок понеділка, 17 січня, його особу досі не встановили.

Фото: ДСНС Львівщини

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