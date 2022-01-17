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На Дрогобиччині п’яний водій скоїв ДТП

Аліса Белей

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У Дрогобицькому районі Львівщини поліцейські затримали нетверезого водія, який вчинив ДТП. Його 16-річний пасажир з травмами потрапив до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у неділю вранці, 16 січня, близько 9:45 год. на дорозі на вулиці Грушевського у селі Підбуж Дрогобицького району Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес», 35-річний місцевий мешканець, здійснив наїзд на електроопору.

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Як повідомили у ДСНС, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було затисненого, деформованими конструкціями автомобіля, 16-річного пасажира.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту вивільнили потерпілого та передали працівникам медичної служби, для надання фахової допомоги.

Хлопця госпіталізували у Дрогобицьку центральну міську лікарню із травмами середнього ступеня важкості.

Також, з метою запобігання загоряння, рятувальники відключили акумуляторну батарею в автомобілі. До ліквідації наслідків ДТП залучили 10 рятувальників.

Також встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння – поліцейські затримали його, а суд невдовзі обере йому запобіжний захід.

За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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