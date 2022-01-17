Мешканець Стрийщини загинув від отруєння чадним газом

Ввечері 16 січня в Розвадові на Стрийщині 45-річний чоловік загинув через отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили в департамені цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Нещасний випадок стався 16 січня о 22:30 год. в селі Розвадів Стрийського району Львівщини.

45-річний місцевий мешканець отруївся чадним газом в надбудові над гаражем. Отруєння було дуже сильним і чоловік не вижив.

Обставини події встановлюються.

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Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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