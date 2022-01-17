Львів’янин загинув від чадного газу

Зранку 17 січня в квартирі на вулиці Заводській у Львові чадним газом отруїлись двоє людей. 54-річний чоловік загинув на місці, а 53-річну жінку госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Черговий випадок отруєння чадним газом стався 17 січня близько 10:40 год. У квартирі на вул. Заводській у Шевченківському районі Львова отруїлись, ймовірно, чадним газом двоє мешканців.

Внаслідок цього 54-річний чоловік загинув до приїзду швидкої допомоги. 53-річну жінку доправили в обласну клінічну лікарню.

Обставини події встановлюються.

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Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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