Українці зареєстрували рекордну кількість вживаних авто

У 2021 році в Україні зареєстрували понад пів мільйона вживаних легкових автомобілів, що є абсолютним рекордом у державі. Про це Львівському порталу повідомили в Укравтопромі.

Загалом торік в Україні пройшли реєстрацію 517,4 тис. легкових автомобілів із пробігом, що на 46% більше ніж у 2020-му і є абсолютним рекордом для країни.

А в грудні-2021 рівень зареєстрованих вживаних машин з-за кордону у 4,5 рази перевищив ринок нових легкових авто в Україні.

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«Як наслідок – 83 зі 100 легкових автомобілів, що у минулому році проходили свою першу реєстрацію в Україні, були розмитнені машини з пробігом», – йдеться у повідомленні.

Найбільш популярною маркою серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen. За рік 90,2 тис. автомобілів цього німецького бренду змінили своїх іноземних власників на українських.

На другому місці – Ford. Торік в Україні зареєстрували майже 45 тис. таких вживаних машин. Третьою за популярністю стала Renault із результатом 42,9 тис. автівок.

Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат, їх придбали 38,4 тис. автомобілістів. Замикає п’ятірку лідерів Opel, у заліку якого 33,1 тис. українських номерів.

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