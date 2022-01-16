ОСТАННІ НОВИНИ

Патрульні затримали учасників вуличної бійки у центрі Львова

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці затримали трьох юнаків, які серед ночі в центрі Львова напали на перехожих і влаштували бійку. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Інцидент стався у неділю, 16 січня, орієнтовно о 01:00 год. ночі на проспекті Тараса Шевченка. Тут троє молодиків напали на перехожих і почали їх бити.

Потерпілими виявились чоловіки віком 41 і 42 роки. В одного з них під час бійки ще й встигли поцупити телефон.

Реклама партнерів

Інспектори встановили, що хуліганами, які влаштували вуличну бійку, були хлопці віком 19, 21 та 24 роки. У наймолодшого виявили телефон постраждалого. Крім того, юнак мав зі собою згорток марихуани.

Травмованих чоловіків передали медикам, а нападників забрала у поліцейський відділок. Тепер справою займаються слідчі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів