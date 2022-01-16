Патрульні затримали учасників вуличної бійки у центрі Львова

Правоохоронці затримали трьох юнаків, які серед ночі в центрі Львова напали на перехожих і влаштували бійку. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Інцидент стався у неділю, 16 січня, орієнтовно о 01:00 год. ночі на проспекті Тараса Шевченка. Тут троє молодиків напали на перехожих і почали їх бити.

Потерпілими виявились чоловіки віком 41 і 42 роки. В одного з них під час бійки ще й встигли поцупити телефон.

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Інспектори встановили, що хуліганами, які влаштували вуличну бійку, були хлопці віком 19, 21 та 24 роки. У наймолодшого виявили телефон постраждалого. Крім того, юнак мав зі собою згорток марихуани.

Травмованих чоловіків передали медикам, а нападників забрала у поліцейський відділок. Тепер справою займаються слідчі.

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